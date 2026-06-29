Fernando Alonso carga contra FIA por su diferencia de criterio: "Lo mismo me meten ahora..."

El bicampeón de la Fórmula 1 ha criticado la toma de decisión del máximo organismo del 'Grand Prix' por llamarle a declarar por supuestamente haber ignorado banderas azules durante el GP de Austria.

Fernando Alonso no da abasto. El piloto español, además de lidiar con los múltiples problemas de Aston Martin, ahora podría enfrentarse a una sanción por parte de la FIA debido a, supuestamente, haber ignorado banderas azules durante el GP de Austria.

En concreto, el bicampeón de la Fórmula 1 ya había recibido una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en el 'pit-lane', pero los comisarios de carrera también decidieron llamarle a él y a Lance Stroll, por no cumplir con la normativa durante la presencia de banderas azules en pista.

Ante tal reclamación por parte de la FIA, el propio Alonso solo pudo tomárselo de forma cómica e ironizó ante los medios de comunicación sobre una posible sanción más alta. "No sé, ahora iré... lo mismo me meten ahora tres minutos de sanción", dijo el asturiano de forma sarcástica.

Incluso, Fernando cargó contra la organización criticando la doble vara de medir que emplean para tomar diversas decisiones. "Ya se vio ayer con la bandera amarilla...", añadió Alonso, haciendo referencia a la acción de George Russell durante la clasificación, cuando pasó a toda velocidad en una zona de bandera amarilla sin ser sancionado.

Pese a ello, el español terminó el fin de semana satisfecho con el trabajo del equipo y afrontando dos fines de semana más en los que no podrán competir al máximo nivel debido a los problemas acumulados en el coche.

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