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Cree al 100%

La certeza de Jenson Button sobre la recuperación del motor Honda: "Llegan, siempre llegan"

El embajador de Aston Martin defiende la unión entre Aston Martin y los motores Honda: "Lleva tiempo, pero todo el mundo es consciente de lo que puede hacer este equipo".

Jenson ButtonJenson ButtonAston Martin

El inicio de la dupla Aston Martin - Honda ha sido desastrosa. Las vibraciones se han convertido incluso en peligrosas para Fernando Alonso y Lance Stroll. El piloto asturiano pudo terminar la primera carrera de la temporada en Japón, a la tercera. Pero ellos siguen confiando.

Jenson Button, embajador de Aston Martin, tiene plena confianza en el proyecto. "La asociación de Aston Martin y Honda es muy nueva, y también con Adrian Newey. Son muchos elementos que tienen que ensamblarse y eso no sucede de la noche a la mañana, lleva tiempo. Todo el mundo es consciente de lo que puede hacer este equipo en el futuro, este es el equipo que puede meterse en el top 4 en el futuro. Es este", dice en 'AS'.

Reconoce que ese paso adelante no llegará pronto: "No conozco los detalles concretos, pero no va a suceder en tres carreras, pero el tiempo pasa muy rápido. Parecerá que ha sido de un día para otro".

La filosofía de Honda es uno de los factores que enamoró a Jenson Button, campeón de la F1 en 2009: "Si empiezas a trabajar en Honda y lo haces bien, tienes un trabajo para toda la vida. Vas a dedicar toda tu vida a Honda, hay mucha gente así. Les apasiona trabajar para una marca con tanto prestigio y lo dan todo, realmente, por el equipo".

"Es cuestión de tiempo. Honda siempre llega. Siempre", cierra el embajador de la escudería verde.

Button confía. Al 100%. Y aunque no pone fechas sobre cuándo será competitivo el proyecto, está convencido de que Adrian Newey y Honda harán a Aston Martin campeón de la Fórmula 1.

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