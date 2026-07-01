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"Fue bueno alejarme un poco del tenis"

Sinner confiesa la lección que aprendió tras ser sancionado por dopaje

El número 1 del mundo, que fue suspendido tras dar positivo por clostebol en Indian Wells 2024, supo valorar durante la sanción que "existe una vida fuera de la pista".

Jannik Sinner Jannik SinnerGetty

Hace ya más de un año, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y Jannik Sinner llegaron a un acuerdo para que el italiano quedara suspendido durante tres meses tras dar positivo por clostebol en la edición de Indian Wells del año anterior.

Ahora, en la previa de Wimbledon, el número 1 del mundo ha revivido lo ocurrido en una entrevista en 'The Telegraph'.

En concreto, el italiano ha desvelado la lección que aprendió durante los tres meses que estuvo alejado de la competición.

"Me di cuenta de que también existe una vida fuera de la pista. Pasé mucho tiempo con mi familia y con mi padre. Después trabajé muy duro para volver al nivel que tenía, pero descubrí otras cosas", ha señalado.

De hecho, Sinner considera que le nutrió como persona el hecho de salir de la burbuja del circuito.

"Fue bueno alejarme un poco del tenis. Me hizo comprender que entrenar es importante, pero pasar tiempo con mi familia también lo es, porque las cosas pueden cambiar muy rápido", ha zanjado.

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