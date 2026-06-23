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Encuesta 'Jugones'

Los argentinos se mofan de España: "Estamos por encima, España es una selección fácil"

Los aficionados argentinos creen que ganarían a España de manera fácil: "Creo que nosotros estamos por encima de España".

Argentina

La selección española se podría enfrentar a Argentina en dieciseisavos de final si pierde ante Uruguay en la última jornada de su grupo. ¿Tienen miedo los argentinos de España? Esta su respuesta en el micrófono de 'El Chiringuito'.

"Creo que estamos por encima de España y creo que si nos cruzamos les dejamos fuera por 3-0", dice un aficionado.

Otro cree que España no superará muchas rondas eliminatorias: "No llega a la final, ni a semifinales. La Eurocopa es un torneo menor".

"España una selección fácil", dice otro.

Y Josep Pedrerol reacciona: "Les tengo ganas. Me caen muy bien los argentinos, pero estos no. Me han calentado".

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