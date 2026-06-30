Newey confía en la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin: "Una temporada más al volante"

El ex de Red Bull se ha mostrado confiado en poder darle un coche competitivo a Fernando con el fin de que renueve con ellos. Para ello, ha admitido que necesitan demostrarle un progreso tangible.

¿Hasta cuándo seguirá corriendo Fernando Alonso en la Fórmula 1? Esta es la gran incógnita que sobrevuela el garaje de Aston Martin y que se cuestionan los seguidores del bicampeón del mundo. A sus 44 años, continúa compitiendo al máximo nivel y debe decidir su futuro en las próximas semanas.

A apenas meses de que finalice su contrato con los británicos, Fernando deberá decidir si renueva con ellos por uno o dos años más, si cambia de equipo en busca de estabilidad y una oportunidad de conseguir su tercer título o si se retira de forma definitiva.

Una de las claves para que Alonso siga corriendo para los de Silverstone será que Adrian Newey, laureado ingeniero, le aporte un coche con el que poder competir contra sus rivales. "Es muy importante. Fernando está muy ilusionado con la mejora y, si funciona bien, esperamos que siga al volante una temporada más", asegura Newey, en una entrevista publicada por Aston Martin.

A su vez, el ingeniero británico confía en la renovación del asturiano con ellos, ya que es un pilar fundamental en la organización y futuro del equipo. "Dada su experiencia, su conocimiento del coche y su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo invaluable. Pero quiere ver un progreso claro y tangible", añade Newey.

Por último, el ex de Red Bull ha asegurado que si consiguen avanzar con las mejoras y el desarrollo óptimo del AMR26, Alonso "se comprometerá plenamente a estar al volante".

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