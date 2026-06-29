"No es lo que queríamos, pero no estamos tan lejos": Alonso, conforme con el trabajo de Aston Martin

El piloto español demostró, de nuevo, su confianza en la escudería británica durante su comunicación con radio al terminar el GP de Austria en vigésimo primer lugar.

Fernando Alonso confía en el progreso lento, pero latente de Aston Martin. Pese a que la escudería británica no rindió bien en el GP de Austria, el bicampeón de la Fórmula 1 pudo cruzar la línea de meta y se mostró conforme con el resultado obtenido en pista al acabar vigésimo primero.

"No es lo que queríamos, pero no estamos tan lejos. Nos estamos acercando", aseguró Fernando a su radio tras terminar la carrera, agradeciendo a su equipo el trabajo y desempeño realizado. El rendimiento de los de Silverstone aún no termina de cuajar, pero el asturiano ya demostró su confianza en ellos antes del fin de semana.

Aunque aún quedan varias semanas para que Aston Martin reciba la luz verde y se pueda poner a trabajar en las mejoras del AMR26, Alonso sacará el máximo rendimiento al coche en Spa y Silverstone, pese a que no espera mejores resultados.

A su vez, el piloto español ha repetido cuál es la estrategia a seguir de los británicos para mejorar poco a poco. "Sabiendo que el rendimiento no está ahí, todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas. Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y aceptamos el reto e intentamos mejorar", añadió Alonso tras la carrera.

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