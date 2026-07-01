La ola de calor dispara a 1.028 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio

Un operario de la construcción se refresca en las horas centrales del día en Jaén

Los detalles Según la AEMET, este junio fue el segundo más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3.2 °C por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.

En junio, las altas temperaturas en España han causado la muerte de aproximadamente 1.028 personas, según el sistema MoMo del Ministerio de Sanidad. Este mes ha sido especialmente caluroso, con récords de temperatura mínima en Bilbao. La AEMET advierte que el calor continuará, afectando a varias regiones, como Andalucía y Extremadura, con avisos naranjas. Además, se esperan oleaje en Baleares y Cataluña, y viento en Aragón. El anticiclón traerá tiempo estable, aunque con algunas lluvias en el Cantábrico. Las temperaturas subirán en el sur, superando los 38ºC en algunas zonas, mientras que en Canarias descenderán notablemente.

Este junio han muerto unas 1.028 personas en España por las altas temperaturas, según la estimación provisional del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), del Ministerio de Sanidad.

Este junio ha sido especialmente cálido. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este junio fue el segundo más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3.2 °C por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.

La AEMET hace hincapié en que "el calentamiento de junio es muy claro": los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI.

De hecho, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de Bilbao batió su récord de temperatura mínima más alta para junio con 21,2 ºC el sábado 27 de junio.

Los termómetros en la ciudad vasca alcanzaron durante la última ola de calor datos sofocantes para un mes de junio. De hecho, según informó este martes la Agencia, tres días antes esa misma estación había batido otro récord con una temperatura de 20,7 ºC.

Y es que las olas de calor cada vez llegan antes, advierten los expertos, y aunque todavía no existen resultados concluyentes, un estudio que está culminando el CNE sugiere que "cuanto antes comienzan, tienen más efecto en la mortalidad", ha avanzado Gómez.

También está constatado que el calor mata sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas; de hecho, 200 de las defunciones calculadas por el MoMo para este periodo se han dado en personas mayores de 65, sobre todo en las de más de 85.

Otro récord que deja este mes de junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y además durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas en este mes.

Nueve comunidades en aviso

Pero el calor, lejos de dar tregua, pondrá este miércoles en aviso a puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, zonas de Andalucía y Extremadura alcanzarán el nivel naranja. Además, habrá avisos por oleaje en Baleares, Cataluña y Galicia, y por viento, en Aragón.

En concreto, los avisos naranjas por calor se registrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; y Badajoz y Cáceres. El resto de avisos por calor -los de nivel amarillo- se encontrarán en Cádiz; Ávila; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lleida y Tarragona; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, habrá avisos por olas en Menorca; Girona; y A Coruña; y por viento en Zaragoza.

AEMET señala que la influencia del anticiclón dejará este miércoles un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles.

Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. Mientras tanto, el pronóstico recoge intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos en el resto. Además, indica que es probable que haya brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. De este modo, se superarán los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde se pueden alcanzar los 39 a 41ºC.

En esta jornada se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20ºC, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán y lo podrán hacer de forma notable en zonas puntuales.

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