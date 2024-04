Desde antes de que arrancara la temporada 2024 y sabiendo que su contrato vencía al término de la misma, el futuro de Fernando Alonso era una constante en las distintas ruedas de prensa a las que ha asistido el asturiano.

El bicampeón aseguró que primero debía decidir si seguir o no en la competición antes de dar el paso de negociar con su "prioridad", que era y es Aston Martin.

Pues bien, tras anunciar su renovación con los de Silverstone hasta 2026, Alonso ha reflexionado sobre cuándo llegará el momento de su retirada... que no parece cerca.

"Será el día que no me sienta rápido cuando levante la mano, soy honesto con Aston y sería el primero en avisar o mirar a otro sitio, pero no veo eso llegar en los próximos años, viendo sobre todo una de mis mejores carreras de siempre como fue la de Japón", ha señalado.

"Somos competitivos, mejoramos el coche en estas carreras, merodeamos el podio, ¿por qué no voy a seguir?. Lewis tendrá 40 en enero, así que al menos no seré el único en esa década...", ha añadido, dejando un llamativo recuerdo hacia el que fuera su compañero en McLaren en 2007.

Lo que sí tiene claro Fernando es que una vez deje la Fórmula 1 volverá a las dunas: "Por ahora la F1 es lo único en mi cabeza y puedo decir que al cien por cien volveré al Dakar, veremos Le Mans si hay algún proyecto en que pueda ayudar".

"Nunca pensé en al retirada realmente, es complicado pensar una vida a corto plazo sin un volante en las manos. Estoy al 99% que puedo seguir corriendo el año que viene a tope así que la retirada no será una opción", ha añadido.

"Pilotaré hasta que pueda no puedo predecir hasta qué año, seguro que no ocurrirá en 2026, quiero disfrutar del nuevo reglamento", ha zanjado.