Confirmada su renovación con Aston Martin hasta 2026, Fernando Alonso ha comparecido en rueda de prensa para explicar algunos aspectos de su decisión.

Además de señalar cuál ha sido la clave para aceptar la propuesta de los de Silverstone, el asturiano ha respondido las preguntas sobre las conversaciones que ha mantenido con otros equipos.

Sin tapujos, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha reconocido que incluso ha llegado a "preguntar contratos" en otras escuderías, pero que su voluntad fue siempre la de quedarse en Aston.

"No importa con quién he hablado ya, son normales, tanto equipos que buscan piloto como nosotros, todos tocamos y preguntamos el contrato, aunque sea para saberlo, sin un objetivo concreto, pero insisto que la prioridad era Aston", ha señalado.

"Hablas con gente, ves el mercado, escuchas a todo el mundo, es solo el procedimiento normal, como se mueve todo, pero en mi cabeza Aston era lo lógico para mí y la mejor decisión, el resto fue más light no llegue a conclusiones, quizás más tiempo... pero Aston tenía un claro deseo de trabajar conmigo y por eso ha sido fácil", ha añadido.

Hace unos días el propio Fernando explicó por qué Mercedes no era atractivo para él y qué tenía que pasar para fichar por Red Bull, pero este jueves ha incidido en que ello no ha afectado a su decisión.

"No he esperado a ver si algo pasaba ni ha habido presiones, lo he decidido cuando he tenido que hacerlo, en mi timming, no en el de nadie, decido mi destino para bien o para mal y he decidido seguir corriendo, emplear otros dos años más de mi vida, y luego ha sido fácil acordar con Aston Martin seguir juntos, sin hacer caso a lo que los demás hacen, tiempos o rumores", ha apuntado.

"Hablé con Aston como avisé, era mi prioridad, y no ha sido difícil entre los dos, los dos queríamos seguir y estar juntos y cuando dos quieren llegas a un acuerdo, estoy muy contento de seguir en este equipo, con esta fidelidad que quiero expresar a este equipo con el que empecé hace año y medio. Era solo el inicio del viaje y ahora seguimos con ello", ha zanjado.