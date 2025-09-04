Carlos Sainz desvela que los comisarios le dieron la razón tras su sanción en Zandvoort

Los comisarios de la FIA le reconocieron a Carlos que habían cometido un error al castigarle por su maniobra con Liam Lawson.

Carlos Sainz fue sancionado en el Gran Premio de Países Bajos por su maniobra con Liam Lawson. Un castigo que nadie entendió en Williams y que después, en la reunión con los comisarios de la FIA, estos le reconocieron que habían cometido un error al ponerle los diez segundos.

Es lo que ha contado Sainz en la previa del Gran Premio de Italia. También ha contado que están trabajando en Williams "para corregir la injusticia".

"Cuando vieron la evidencia que creo que no habían visto de por qué yo no tenía nada que ver con el accidente o de por qué había sido un incidente de carrera, a la que lo vieron entraron en razón y ahora estamos viendo qué podemos hacer como equipo corregir la injusticia", ha explicado el piloto español.

Dice que muchas cosas tienen que cambiar en las actuales normas de la Fórmula 1: "Como categoría es lo que tenemos que mejorar, es lo único que puedo decir en frío, en caliente sería mucho más duro. Está claro que no podía pasar. No puede ser que en algunos casos sí y en otros no".

Porque las reglas no están claras: "Para mí, el problema es que hay otra regla que, en este caso, es la que no se aplicó que es que el coche de dentro pierde el control y es lo que crea el contacto. En el momento, me parece que lo que se les escapó es el momento que tiene Lawson que abre volante, intencionadamente o no, eso lo solo lo sabrá él y sufre un momento de corrección".

"Sin ese momento de corrección no nos hubiésemos tocado porque en ese momento yo puedo controlar si me va a sacar fuera de pista", finaliza su explicación el piloto de la escudería Williams.