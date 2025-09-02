La férrea defensa del jefe de Williams a Carlos Sainz: "No merece..."

James Vowles, jefe del equipo Williams, dice que la sanción que recibió Carlos en el Gran Premio de Países Bajos no fue justa.

A Carlos Sainz le arruinaron la carrera en Países Bajos. Una acción con Liam Lawson acabó en castigo y con sus opciones de conseguir cualquier punto en la carrera. Y en Williams le apoyan. Su jefe, James Vowles, ha defendido la maniobra y ha asegurado que todo castigo fue injusto.

Así lo dijo después del Gran Premio de Países Bajos en declaraciones a los medios: "Yo estoy decepcionado por Carlos...".

"Tiene el ritmo, pero el incidente de hoy no me parece que mereciera esa penalización de 10 segundos. En el mejor de los casos, fue un incidente de carrera. Significó que quedó fuera de los puntos en un fin de semana en el que, una vez más, ha hecho todo lo posible para ganar y puntuar", detalla el jefe de la escudería azul.

Sí puntuó Alex Albon, que completó una remontada brutal hasta la quinta posición. Otra vez puntos para el equipo. Muy necesarios teniendo en cuenta de dónde venían.

Y Vowles ve una oportunidad en Italia, la próxima cita: "Ahora vamos a Monza y tengo muchas ganas. Creo que Monza y Bakú, pero creo que, de ahora en adelante, tenemos un coche competitivo y muy cerca en la zona media de la parrilla".

"Nuestro trabajo es asegurarnos de superar a nuestros rivales para mantener el quinto puesto hasta el final de la temporada", sentencia el jefe de Carlos.