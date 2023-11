Las Vegas es una auténtica incógnita para la Fórmula 1. Se desconoce si Red Bull mantendrá su habitual dominio o si algunos equipos darán la sorpresa. Porque en Ferrari, en concreto Carlos Sainz, se ven con posibilidades para este fin de semana.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio habló de las buenas sensaciones que espera a partir del viernes: "Tengo mejores sensaciones que en las carreras recientes...".

"Más que nada porque el circuito parece que se puede adaptar mejor a nosotros que los últimos. Largas rectas, como en Monza, curvas estrechas, como en Monza o Singapur", ha expresado el piloto español, que precisamente logró la victoria en Singapur.

"No he dado aún la vuelta a pie al circuito. Los horarios son algo extraños este fin de semana y no sé cuándo estará libre la pista. Hemos trabajado mucho en el simulador y tengo ganas de ver al coche de seguridad dar vueltas, para ver cuánto polvo hay o los baches", dice el de Ferrari.

El trazado podría ser incluso peligroso para los monoplazas: "Son cosas que puedes sentir, también hacerte una idea de lo resbaladizo que estará para nosotros mañana".

Ferrari se mantiene en la pelea por el segundo puesto en la clasificación de constructores. Están a 20 puntos de Mercedes a falta de dos carreras para el final. Y ese es el objetivo de la escudería de Maranello de cara a final de curso.