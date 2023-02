"¿Cómo 33?". Una de las frases que más han repetido en las últimas semanas los aficionados de Fernando Alonso, en referencia al número de victorias que buscar el asturiano (32 en su casillero desde hace una década).

Sus fans se esfuerzan en encontrar ese número en todas y cada una de las publicaciones. Y en la última de la Fórmula 1 está. Y no es una publicación cualquiera. Porque la cuenta de Twitter de la competición ha preguntado "¿quién será el próximo campeón?". Y en la parte superior del trofeo se aprecia ese número.

Un detalle que ha provocado la famosa "histeria colectiva" entre los alonsistas, que rápido respondieron con su famoso "¿cómo 33?".

Y es que Alonso ha ilusionado a todos con su aparición en los test de pretemporada. El Aston Martin AMR23 es un coche competitiva que podría estar muy por encima de las expectativas. Si el objetivo inicial era liderar la zona media de la parrilla, ahora los rivales han cambiado.

Incluso el propio Alonso afirmó que en tandas largas fueron "más rápidos que Ferrari", algo que ha provocado que esté en los pronósticos incluso para subir al podio el próximo domingo en Baréin.

Sea así o no, el 'alonsismo' se ha convertido en una comunidad fiel a Alonso, sean cuáles sean sus resultados. Le han acompañado durante años a pesar del calvario que ha vivido en algunas etapas de la F1, y ahora están más ansiosos que nunca viendo que el Aston Martin puede ser un coche aspirante a grandes cosas.

La 'on board' de Fernando Alonso en Baréin que demuestra la estabilidad del Aston Martin

Who's it gonna be in 2023? ✍️#F1 pic.twitter.com/rfE82OV9ao