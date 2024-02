Christian Horner ha hablado por primera vez después de que, las acusaciones que se le habían hecho por una conducta inapropiada sobre una empleada, hayan sido desestimadas.

Al principio del mes de febrero fue cuando estallaron los rumores sobre lo que podría haber pasado dentro de Red Bull después de que una empleada denunciase un comportamiento inapropiado por parte de Horner.

No se concretaron nunca los detalles de dicha acusación, pero desde medios neerlandeses se apuntó a que la denuncia podría estar relacionada con mensajes de contenido sexual.

Desde que se supo que Red Bull estaba llevando a cabo una investigación interna del caso, Horner ha negado todas las acusaciones durante el proceso y se ha mantenido en silencio.

Se le vio tranquilo y manteniendo su actividad habitual en el paddock y esto no le frenó para estar en la presentación del RB20 o también en los test de pretemporada de Bahréin.

"Estoy contento de que el proceso haya terminado", ha declarado Horner a 'SkySports'. "Obviamente, no puedo comentar al respecto, pero estamos aquí para concentrarnos en el Gran Premio y la próxima temporada y tratar de defender nuestros dos títulos", añadió el director de Red Bull.

Se le preguntó si esta resolución iba a ser la definitiva y si este era el final del asunto: "Bueno, no puedo hacer más comentarios, pero el proceso se ha llevado a cabo y ha concluido. La unidad dentro del equipo nunca ha sido tan fuerte".

Después de que se haya absuelto el caso, el equipo Red Bull ya está concentrado totalmente en el Gran Premio de Bahréinque se disputará este sábado 2 de marzo a las 16:00 horas.

Christian Horner tells Sky Sports News he is "focused on the season ahead" and says unity within Red Bull team has "never been stronger". pic.twitter.com/BJqMB8oPmj