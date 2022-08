Horario y dónde ver en TV

Vuelve la Fórmula 1. Casi un mes después, el Gran Circo vuelve a la acción y lo hace en Spa, en el Gran Premio de Bélgica. Una segunda parte de la temporada en la que los equipos no se pueden permitir cometer error alguno.

Red Bull llega tras el descanso con una amplia ventaja tanto en el Mundial de Constructores como en el de pilotos. Ferrari necesita empezar a ser regular en sus resultados o terminará perdiendo opción alguna al título. Además, Mercedes va ganando terreno y, si los de Maranello siguen cometiendo errores, podrían perder hasta el segundo puesto en la clasificación.

Clasificación del GP de Bélgica

La clasificación de Bélgica empezaba ya con siete pilotos sancionados de cara a la carrera por haber cambiado la unidad de potencia. Verstappen, Leclerc, Mick Schumacher, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou no iban a poder salir en la posición en la que terminaran, por lo que el protagonista del día fue el trabajo en equipo y los rebufos.

Norris trató de ayudar a Ricciardo para pasar a la Q3, aunque en vano. Ya en la tanda final, quedaban Verstappen, Leclerc y Ocon, entre ellos luchaban por ver quien saldría delante pero, a su vez, debían ayudar a sus compañeros de equipo para luchar por la pole.

En el primer intento de la Q3, Sainz hizo una gran vuelta que le sirvió para ponerse segundo por detrás de Verstappen, es decir, primero de cara a la carrera. En el último envite, Leclerc salió para darle rebufo, aunque la vuelta no fue limpia y no pudo mejorar. Sin embargo, Verstappen, en vez de salir una segunda vez, se bajó del monoplaza dejando solo a Pérez en el asfalto. El mexicano mejoró, pero no lo suficiente para mejorar el primer tiempo de Sainz.

De esta forma, Sainz saldrá primero por delante de Pérez. Alonso, gracias al rebufo de Ocon, logró ponerse sexto, pero con las sanciones de los que estaban por delante, el asturiano saldrá tercero por delante de los dos Mercedes: Hamilton y Russell. Albon, Ricciardo, Gasly, Stroll y Vettel completan las diez primeras posiciones.

Horario y dónde ver en TV

La carrera del Gran Premio de Bélgica será a las 15:00 hora peninsular española y podrá verse tanto en Movistar como en DAZN, previo pago de una suscripción.

Además, los espectadores podrán disfrutar de los directos de las carreras en la web de laSexta, con una programación especial del Mundial.

