Si en 2014, tras haber rozado el campeonato hasta en dos ocasiones, Fernando Alonso dejó su asiento en Ferrari para que Sebastian Vettel recogiese el testigo, en 2023 se cambiarán las tornas.

El tetracampeón del mundo ya ha anunciado su retirada y su volante lo cogerá el bicampeón, al que las condiciones con la marca británica le convencían más que las propuestas por Alpine.

Desde Aston Martin no dejan de emanar elogios hacia la figura del asturiano, pero durante el Gran Premio de Bélgica los periodistas han ido a más.

En un diálogo con 'Sky Sports', a Mike Krack, director de la escudería, le han puesto a prueba preguntándole con qué campeón se quedaría.

El luxemburgués, lejos de meterse en 'fregaos', ha señalado que no es una "pregunta justa" ya que no se tuvieron las dos cartas sobre la mesa, pero se quedaría "con los dos".

"Siempre tuvimos claro que queríamos seguir con Sebastian, pero no es una pregunta justa ahora. Nuestro plan era continuar con Sebastian, y la alternativa nunca surgió hasta que él dijo que iba a parar", ha explicado.

