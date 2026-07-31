Muere Franco Baresi a los 66 años, uno de los mejores defensas de la historia y legendario capitán del Milan y de Italia

Los detalles El central debutó de 'rossonero' en 1978 y se retiró en el mismo club en 1997 tras más de 500 partidos. En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar que le extirparon mediante cirugía pero del que nunca se recuperó.

Franco Baresi, legendario jugador del AC Milan, ha fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad. Considerado uno de los mejores defensas de la historia, Baresi fue un emblema del club 'rossonero' y de la selección italiana. Su carrera comenzó en 1978, debutando con 17 años y culminó en 1997, tras más de 500 partidos y numerosos títulos, incluyendo seis Scudettos y tres Copas de Europa. Su fidelidad al Milan fue tal que el club retiró su dorsal número 6. En 1982, ganó el Mundial con Italia y fue subcampeón en 1994. Su legado perdura en el ADN del Milan.

Franco Baresi, uno de los grandes emblemas del AC Milan, ha muerto a los 66 años después de una larga enfermedad. "Su ejemplo será, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido del club", ha informado la entidad en redes sociales.

Y es que Baresi fue algo más que un futbolista. Fue mucho más que un defensa. Fue, es, una leyenda de la entidad 'rossonera' y también de la selección de Italia. Un símbolo, un jugador que demostró que la fidelidad por un club y por un escudo existe después de haber vestido, en toda su carrera deportiva, tan solo la camiseta del AC Milan.

Fue en la década de 1970 cuando se unió a la entidad lombarda, jugando su primer partido en la serie A con 17 años un 23 de abril de 1978. Ese fue el comienzo. Ese fue el inicio de una carrera en el Milan que acabó en 1997, 19 años después, y con más de 500 partidos en su haber en los que sumó seis Scudetto, cuatro Supercopas de Italia, tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa, dos Intercontinentales y una Copa Mitropa.

Baresi está considerado como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Una de las grandes figuras de un Milan en el que siguió trabajando una vez se retiró. Una leyenda también de la selección de Italia, de una 'Azzurra', con la que disputó 82 partidos jugando hasta tres Mundiales. En 1982 conquistó el título en España, mientras que en 1994, como capitán, llegó hasta esa final que los transalpinos perdieron ante Brasil en la tanda de penaltis en Estados Unidos.

Tal ha sido su importancia en el Milan que, en reconocimiento a su extraordinaria carrera, el club retiró el dorsal número 6.

Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina, junto a Giuseppe Bergomi, histórico capitán del Inter.

Fue en 2025, durante un chequeo rutinario, cuando le detectaron un nódulo pulmonar que le extirparon con cirugía pero del que nunca se recuperó. "Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baressi son las mismas que cada aficionado 'rossonero' se hace a sí mismo en un momento tan difícil", han compartido los italianos.

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