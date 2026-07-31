Carmen se queda sin su premio: no cobrará su cupón de la ONCE porque su marido la inscribió en la lista autoprohibida del juego

Los detalles La hija de la pareja cuenta que su padre, ya fallecido, tenía una mentalidad muy machista. Inscribió a su madre, que jugaba al bingo con sus amigas en un centro social, suplantando su firma y su identidad.

Carmen, de 79 años, ganó un premio de 35.000 euros de un cupón de la ONCE, pero no pudo cobrarlo debido a que estaba inscrita en la lista autoprohibida del juego, lo cual impide a personas con ludopatía participar en juegos de azar. Esta inscripción, que debe ser voluntaria, fue realizada sin su conocimiento por su difunto marido, quien suplantó su identidad hace 13 años. La hija de Carmen explica que su padre, con una mentalidad machista, no aprobaba que ella jugara al bingo. Ahora, el caso está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esperando que se elimine su nombre del registro para poder cobrar el premio.

La alegría de ganar un premio de un cupón de la ONCE ha terminado convirtiéndose en un largo proceso judicial y admninistrativo para Carmen, una mujer de 79 años que se llevó una sorpresa al ver que no podía cobrar el premio por culpa de su marido fallecido.

Carmen logró hacerse con un cupón premiado de la ONCE de 35.000 euros en agosto del año pasado. A ella le gusta jugar al bingo con sus amigas en el Centro de Salud de Los Alcázares, en Murcia. Cuando recibió la noticia, pensó en invertir dicho dinero en una escapada a Portugal. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando fue a cobrar el premio y no le dejaron.

En ese momento fue cuando se enteró de que está inscrita en la lista autoprohibida del juego. Esto regula el acceso a los juegos de azar a las personas que padecen ludopatía. Es una inscripción que debe hacerse de manera voluntaria. Ella asegura que no lo había hecho y que no tiene ludopatía.

En concreto, fue su marido quien le metió en el registro sin que lo supiese. Suplantó su identidad y su firma. Cuando se enteró llevaba 13 años, desde 2012, inscrita en esta lista.

La hija de la pareja comenta que su padre, ya fallecido, tenía una mentalidad muy machista y le molestaba que jugase al bingo. Fue tras una discusión cuando decidió inscribirla.

"La norma marca que tiene que ser la propia persona la que se inscriba. No puede ser otra a menos que sea un mandato judicial o una autoridad administrativa que tenga potestad sobre la voluntad de esta persona", explica Juan Lamas, director de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.

Carmen lo ha puesto todo en manos de un abogado, y el asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la espera de que la eliminen del registro y pueda cobrar su premio.

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