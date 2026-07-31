Rafa Jódar explica cuál es su "ADN": "He entrenado mucho..."

El número 24 del mundo, la gran sensación del torneo, juega este viernes los cuartos de final del ATP 500 de Washington ante Lorenzo Musetti.

Rafa Jódar ya se encuentra en sus primeros cuartos de final de un torneo ATP en pista dura tras ganar en la madrugada de este jueves a Kei Nishikori en dos mangas.

El de Leganés se enfrentará ante Lorenzo Musetti este viernes para obtener un puesto a la semifinal y asegurarse entrar en el top-20 mundial por primera vez en su carrera.

Jódar, que actualmente ocupa el puesto 24, arrancó el año como número 165, pero de ganar en Washington escalaría hasta el número 12.

Tras vencer al japonés, Rafa explicó en rueda de prensa cuál es su "ADN", ese 'modus vivendi' que le ha llevado a ser la gran sensación del circuito.

"Mi ADN es luchar hasta el final, darlo todo en la pista y no rendirme jamás. He entrenado mucho en pretemporada para conseguir este rendimiento", señaló.