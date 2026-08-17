Honda entona el 'mea culpa' por no estar "a la altura de la Fórmula 1"

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha reconocido que el "nivel general de desarrollo humano" no ha sido "suficiente" para competir en el 'Gran Circo'.

Tras una tétricas jornadas de test de pretemporada y antes de que la campaña arrancara en Australia, Adrian Newey fue muy contundente con Honda en rueda de prensa.

El jefe de Aston Martin señaló directamente al motorista japonés por apenas haber mantenido al 30% de la plantilla que trabajó y ganó en Red Bull.

En su lugar llegaron ingenieros 'rookies' en Fórmula 1 y las consecuencias no se demoraron: falta de potencia, flagrantes problemas de fiabilidad...

Ahora, antes de que los nipones lleven una nueva unidad de potencia a Zandvoort, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha entonado el 'mea culpa'.

"Probablemente, a finales del año pasado, nuestro nivel general de desarrollo humano no era suficiente para estar a la altura de la Fórmula 1", ha afirmado en declaraciones a 'Motorsport'.

El japonés ha explicado por qué contaron con 'novatos' para el nuevo proyecto: "Honda es una compañía muy singular. Por eso, el personal siempre está, por así decirlo, alternando entre los proyectos de coches de calle y el proyecto de Fórmula 1. El año pasado, tuvimos mucha gente, no nueva, pero sí gente muy talentosa que venía de proyectos de coches de calle y otros que habían trabajado en el proyecto Red Bull. Siempre desarrollamos talento en nuestro proyecto de Fórmula 1 para potenciar el conocimiento de Honda".

Y es por ello que comenzaron con el pie izquierdo: "En los test de invierno, hemos tenido momentos bastante difíciles, pero esos momentos han ayudado a que nuestra gente crezca. Han aprendido mucho sobre lo que necesitamos para trabajar en la Fórmula 1.Ya contaban con suficientes conocimientos y habilidades de alto nivel, pero con esos momentos difíciles adquirieron experiencia sobre cómo deben trabajar en la Fórmula 1".

Eso sí, de cara a la segunda mitad de temporada, Orihara confía en adquirir una tendencia positiva: "Nuestro nuevo personal adquirió esas experiencias de aprendizaje durante las pruebas de invierno. Creo que desde entonces hemos progresado mucho en lo que respecta al desarrollo de nuestro personal. Y ahora confío en que estamos en una buena posición para desarrollar una unidad de potencia sólida y también una gestión energética sólida".