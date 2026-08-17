¿Jugará Carlos Alcaraz el US Open? Su recuperación alcanza la fase final

El murciano ha entrenado este lunes con Holger Rune y la intensidad en sus golpeos aumenta cada vez más.

Tras anunciar hace unas semanas su baja en Cincinnati, la presencia de Carlos Alcaraz en el US Open, el último Grand Slam del año, quedó muy en duda.

El murciano no juega desde el pasado mes de abril, cuando se lesionó en su debut en el Conde de Godó, y se desconoce cómo está realmente su muñeca derecha.

Durante los últimos meses se han ido compartiendo distintas imágenes de Carlitos entrenando y las últimas noticias comienzan a ser muy positivas.

Según 'Punto de Break', este fin de semana Alcaraz completó un entrenamiento de alto nivel con Vilius Gaubas, 123 del mundo.

Y este lunes, en su academia en Murcia, se le ha visto entrenar junto a Holger Rune dejando detallitos marca de la casa.

El US Open arranca el 30 de agosto y para estar en Nueva York el de El Palmar debería viajar al menos cinco días antes. Veremos.