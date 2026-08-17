El cambio que quiere llevar a cabo Jorge Martín para dar un golpe al Mundial: "Los sábados..."

El de Aprilia lidera la clasificación con 240 puntos y se marca como objetivo mejorar en las sprints de los sábados.

Aunque Jorge Martín es el líder del mundial de MotoGP, asume que debe mejorar en las sprints de los sábados para dar un golpe definitivo.

En pleno parón veraniego de MotoGP, el de Aprilia reconoce que ha cambiado mucho en los últimos tiempos: "Soy otro Jorge. He madurado mucho pero sí que sigue la esencia de ese Jorge. En 5 años, he tenido que madurar mucho más de lo que lo haría una persona normal y con todo lo que he pasado ha sido a marchas forzadas. A veces, hay que volver a tirar de ese Jorge para volver a tener esas ganas".

Sus deberes están en los sábados: "Yo tengo esa explosividad, pero lo que no consigo es sacar el máximo rendimiento de la moto los sábados. A día de hoy no me encuentro al 100% con la moto".

Es el líder de la tabla con 240 puntos, 31 por encima de su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi. Pero para él sólo es importante ser líder en el tramo final: "No hay que ejercer de líder, se es o no se es. Ser líder o no, no me cambia, lo que importa es ser líder cuando de verdad cuenta".

"Lo importante es que estoy en una moto competitiva y que tengo el potencial para conseguirlo", dice Jorge.

Tiene la opción de lograr su segundo título de MotoGP después del logrado con Pramac (Ducati) en 2024. Y el año que viene afrontará un reto todavía más ambicioso: el de resucitar Yamaha.

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