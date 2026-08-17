Un agente de MotoGP habla del "nuevo" Márquez: "Ya no es el de antes..."

Carlo Pernat, agente de pilotos de MotoGP, analiza la nueva estrategia que está llevando Marc Márquez en este mundial 2026.

Jorge Martín lidera... y Marc Márquez quiere remontar. El mundial de MotoGP se decidirá en el tramo final de la temporada. Y sorprende ver a un 'nuevo' Marc Márquez. Lo analiza el agente de pilotos Carlo Pernat en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"No es el Márquez del año pasado, corre con más cuidado, comprensiblemente. El año pasado le dio igual todo: solo quería ganar. Se caía, se levantaba, ganaba...", explica Pernat.

A pesar de la distancia con Martín, le sigue viendo favorito: "Dicho lo cual, este año el Mundial se ha reabierto solo porque lo ha reabierto Aprilia, porque en el momento en que Márquez estaba a 102 de distancia de Bezzecchi, pensar que se pudiese reabrir era difícil".

"Marc ha remontado los 102 puntos y por otra razón muy sencilla: sabe gestionar las distintas situaciones; cuando sabe que puede ir a ganar, va a ganar; cuando entiende que tiene que conformarse, lo hace, se lleva sus resultados y sigue adelante. Sabe hacerlo, sin duda, dos veces mejor que Bezzecchi y que Martín", detalla.

Esta no es la mejor Ducati

Aprilia está por delante de Ducati. Pernat cree que Marc tendrá que luchar contra ese factor: "La verdadera Ducati óptima fue la de 2024. Luego, en 2025, las evoluciones no tuvieron la eficacia que se esperaba, y Marc la pilotó por encima de eso".

"Este año es más o menos lo mismo, con la diferencia de que Marc está un poco más satisfecho. No es que no quiera ganar, faltaría más. Pero no tiene ese fuego que tenía el año pasado... ese 30 % extra no lo tiene, no siempre", sentencia.

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