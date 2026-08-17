Dos años más
El último objetivo que se marca Novak Djokovic antes de retirarse: llegar a Los Ángeles 2028
El tenista serbio quiere seguir compitiendo dos temporadas más, hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Novak Djokovic, a sus 39 años, está lejos de dejar el tenis. Ha dicho en una entrevista en 'Sport' que su objetivo es mantenerse en activo al menos hasta 2028 para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde pretende ser el abanderado de Serbia.
Después de sufrir en Cincinnati por el calor, Novak insiste en que su futuro seguirá en las pistas: "Lo he dicho varias veces en los últimos años que me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Creo que puedo conseguirlo. Ya veremos".
Todo dependerá de su físico, claro: "Dependerá de cómo responda mi cuerpo y de muchas otras circunstancias".
Su calendario ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Para competir al máximo nivel contra Carlos Alcaraz y contra Jannik Sinner ha reducido sus torneos: "Hoy en día no juego ni compito en tantos torneos, ni mucho menos tantos como durante los últimos veinte años".
"He elegido hacerlo así porque también quiero pasar más tiempo con mi familia y dedicarme de verdad a los diferentes roles que tengo en mi vida, como esposo, padre, hijo o hermano, además de desarrollar otras cosas que me interesan", dice Novak.
"Por supuesto, el tenis sigue siendo el centro de mi vida profesional, pero también quiero encontrar un equilibrio y por eso he revisado mi calendario. Aun así, sigo teniendo la esperanza de poder llegar hasta los Juegos Olímpicos y terminar mi carrera de esa manera, con la bandera de Serbia sobre mis hombros", sentencia el serbio.
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