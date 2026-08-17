El incendio de Riglos (Huesca) supera las 17.000 hectáreas quemadas mientras el de Niebla (Huelva) avanza hacia la extinción tras quedar estabilizado

Los detalles La preocupación de los equipos de extinción en el fuego de la localidad oscense se centra especialmente en su flanco derecho, próximo al entorno de San Juan de la Peña.

España enfrenta una jornada clave en la lucha contra el fuego, centrada en el incendio de Las Peñas de Riglos, Huesca, que ha afectado 17.500 hectáreas y mantiene evacuadas a más de mil personas en 19 localidades y tres campings. Aunque la noche del domingo fue favorable para los equipos de extinción, preocupa el flanco derecho del incendio. Un millar de efectivos y medios aéreos continúan desplegados. En Huelva, el incendio de Niebla, que quemó 38.000 hectáreas, ha sido estabilizado, permitiendo el regreso de 154 desalojados. Más de 1.100 efectivos y numerosos medios han trabajado en su control.

España arranca este lunes una jornada crucial en la lucha contra el fuego con todos los ojos puestos en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que continúa activo y arrasando territorio tras tener una afectación de 17.500 hectáreas. Además, el fuego mantiene evacuadas a más de mil personas en 19 localidades y tres campings.

Pese a que la noche del domingo fue muy positiva para los equipos de extinción y permitió mejorar la evolución en algunos sectores del incendio, preocupa especialmente su flanco derecho, próximo al entorno de San Juan de la Peña.

En paralelo, los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan para consolidar los avances en el resto de áreas, donde las llamas han perdido intensidad, en buena medida, debido a la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche.

No obstante, el dispositivo mantiene un despliegue de alrededor de un millar de efectivos y decenas de medios aéreos. Cabe recordar que este domingo murió un militar de la UME después de que la autobomba en la que viajaba junto a tres compañeros, que resultaron heridos de diversa consideración, cayese por un barranco cerca del municipio oscense de Atarés.

Niebla, en fase de estabilización

Más favorable es la evolución del incendio de Niebla, en Huelva. Tras quedar estabilizado este domingo después de quemar 38.000 hectáreas en 11 municipios, el fuego pasó de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, por lo que la UME se ha replegado.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, aseguró este domingo que la evolución este domingo fue "muy favorable", lo que permitió el regreso a sus casas de 154 desalojados. Sanz añadió que el fuego entraba en "sus últimas etapas".

En su estabilización han trabajado más de 1.100 efectivos sobre el terreno. El dispositivo terrestre ha contado con el respaldo de 353 medios materiales, entre ellos 21 autobombas, diez buldóceres y hasta 23 medios aéreos coordinados de forma simultánea.

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