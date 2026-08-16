Honda pasa del desastre al optimismo: "Queremos estar cerca del mejor motor en 2027"

Shintaro Orihara, jefe de los motores Honda, cree que ya el año que viene se pueden acercar a los puestos de cabeza en la parrilla de la Fórmula 1.

Honda ha sido un auténtico desastre en su llegada a Aston Martin. Han construido, de largo, el peor motor de toda la parrilla. Pero a pesar de eso siguen diciendo que quizá el año que viene o el siguiente pueden tener la mejor unidad de potencia de la Fórmula 1. Un discurso muy arriesgado.

El jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha dicho en palabras que recoge 'Motorsport' que el salto será enorme a partir del Gran Premio de Países Bajos. Incluso para llegar a la cabeza a largo plazo.

"Creo que a principios de 2027 no tendremos el mejor motor, pero estaremos más cerca del principal competidor", dice el ingeniero japonés.

No aspira a ser el mejor motor, pero sí el "principal competidor". Y eso sería dar un salto enorme que pocas veces se ha visto en la Fórmula 1: "Seguiremos apretando fuerte para ser el principal competidor, espero, en 2027 o 2028".

En el corto plazo, Honda piensa en Países Bajos. Allí llegará una nueva versión del motor que se unirá a ese Aston Martin 'B' diseñado íntegramente por el ingeniero Adrian Newey y que ha prometido una importante mejora a Fernando Alonso y a Lance Stroll.

"Después del parón de verano, queremos volver al pelotón de competición. Estamos hablando estrechamente con Aston Martin para integrar mejor nuestra unidad de potencia en su nuevo chasis", cierra el jefe de Honda.

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