Vivas justifica su posición sobre el puerto de Ceuta y carga contra la falta de claridad del Gobierno: "No sabemos cuántos y quiénes son los que han quedado"

¿Qué ha dicho? El presidente de la ciudad autónoma ha charlado con Iñaki López y ha aclarado que su postura con el complejo portuario era solo "una primera posición".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, visitó Madrid antes de su viaje a Bruselas para discutir con la Unión Europea las ayudas necesarias para la ciudad autónoma. En una conversación con Iñaki López, Vivas justificó el cambio de postura sobre el puerto de Ceuta y criticó la falta de claridad del Gobierno. Describió la situación de Ceuta como una "olla a presión" debido a la inseguridad y presión migratoria. Vivas explicó el rechazo a usar parte del puerto para alojar migrantes, citando riesgos para infraestructuras críticas. También criticó la falta de información del Gobierno sobre la situación migratoria actual en Ceuta.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha estado este lunes en Madrid antes del viaje a Bruselas donde se reunirá con representantes de la Unión Europea para clarificar qué ayudas necesita la ciudad autónoma por parte de Europa. Y, en esta jornada, ha hablado con Iñaki López en una conversación en la que ha justificado el cambio de posición sobre el puerto de Ceuta y ha cargado contra el Gobierno por su falta de claridad.

"Ceuta está ahora mismo en una situación de altísimo estrés. Vive una situación de alto riesgo desde el punto de vista de la seguridad, del funcionamiento normal de los servicios, de la actividad económica, de la convivencia, hasta incluso de la seguridad nacional. Una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ha aseverado Vivas.

Y si puede estallar es porque "Ceuta está triste" ya que los ceutíes "no se reconocen en su ciudad": "La gente te para por la calle y te para para llorar, para llorar contigo. Entonces creo que esto se tiene que acabar, el drama de la invasión que hemos tenido".

"Que nadie se asuste con el término (...) No estoy hablando de una invasión por las armas, estoy hablando de una invasión utilizando los controles fronterizos y la presión migratoria con la intención de desequilibrar un territorio. Y eso es justo lo que ha ocurrido", ha explicado el presidente de Ceuta.

Además, con respecto al choque institucional por la imposición del Gobierno central de utilizar una parte del puerto de Ceuta para alojar a migrantes, Vivas ha detallado por qué la ciudad autónoma ha cambiado de posición tras aceptar el espacio como una posibilidad días antes.

"Esa era la primera posición. Todos los informes que se emiten desaconsejan que se ponga allí porque hay instalaciones críticas hechas. La central se puede quedar a oscuras. Se puede quedar Ceuta sin abastecimiento y hay tanques de combustible. Es una barbaridad, sinceramente", ha sentenciado.

Por otro lado, Vivas también ha cargado contra el Gobierno. Al ser preguntado sobre si se le ha dado alguna fecha posible para que la ciudad vuelva a la normalidad, el presidente ha afirmado que ni siquiera sabe todavía "las personas que han quedado": "Yo creo que ya es hora que nos dijeran cuántos hay y quiénes son. Porque quiénes son también tiene su importancia".

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