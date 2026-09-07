Detienen a Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, por llevar una escopeta en un avión

Según el medio portugués 'Correio da Manha', Ecclestone fue arrestado cuando se avión privado aterrizó en Cascais. Él defiende que es una escopeta para practicar tiro al plato.

El que fuera jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone ha sido detenido en Portugal por llevar una escopeta en su avión privado. Lo ha contado el medio 'Correio da Manha' y él se ha defendido asegurando que era una escopeta de caza.

Su avión privado aterrizó en el Tires Aerodrome en Cascais y entonces fue detenido por la policía local.

Posteriormente explicó en 'Daily Mail' lo ocurrido, defendiendo su inocencia: "Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas. Pasamos la aduana al llegar aquí y no tuvieron problema con nada. Sin problemas. Luego un policía pidió registrar la bolsa".

La familia está arreglando los papeles necesarios para introducir el arma en el país: "Pero parece que puede arreglarse. Fabi (su mujer, Fabiana Flosi) ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final".

"Dije que también iría, pero al final no fui, y estoy sentado en casa esperando a que la situación quede zanjada", dice el que fuera jefe del Gran Circo.

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