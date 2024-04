Tras varios años de ausencia en el calendario de la Fórmula 1 por el coronavirus, el Gran Premio de China regresará a la acción el próximo fin de semana.

Para la carrera en casa, Guanyu Zhou, primer piloto chino de la historia de la categoría, ha presentado un casco especial.

El mismo está basado en el metro y en diferentes monumentos de Shanghái, pero hay una imagen que cobra todo el protagonismo.

Se trata de una de él en el GP de China 2005 en la que portaba una bandera de Fernando Alonso, que entonces corría para Renault y luchaba contra Michael Schumacher por el título.

Hace un tiempo, el propio Zhou reconoció que era un gran aficionado del ovetense: "La primera vez que vi a Fernando correr fue en 2004. Ese día aún no sabía nada del mundo del motor, era un aficionado a secas, pero estuve viendo su carrera y tuve el sueño de ser algún día un piloto de Fórmula 1 como él. El año siguiente, ganó el GP de China y yo ya sabía más de las carreras, estaba incluso con su bandera. Quería ser como él".

🇨🇳 Chinese GP helmet!

🎨 Inspiration: Shanghai underground & landmarks, hope you like it!#ChineseGP#TeamZHOUpic.twitter.com/cCbD8p7F3I