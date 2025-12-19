Ahora

Un histórico de Ferrari lanza un aviso a Lewis Hamilton: "Tiene que ser educado..."

Rubens Barrichello, expiloto de Ferrari, dice que Lewis no puede comportarse de esa manera con su ingeniero de pista.

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Lewis Hamilton no ha dejado una buena imagen en su estreno en Ferrari. Su 2025 ha sido desastroso y el trato a su ingeniero de pista a través de la radio tampoco le ha ayudado. Algunos de sus comentarios han levantado serias críticas. Un histórico de la escudería como es Rubens Barrichello le ha pedido que se controle.

En el podcast 'Flow' le ha pedido más educación: "Necesitas ser educado en la radio. No es que aprietes un botón y digas lo que quieras. Hay cosas que se resuelven entre cuatro paredes".

Cree el brasileño que si Hamilton tiene problemas con su ingeniero no debe resolverlos por la radio cuando les escucha todo el mundo: "Le da unos cuantos 'golpes' al ingeniero, algo que se resuelve a puerta cerrada... no se resuelve aquí".

El ambiente en Ferrari no ha sido el mejor. El propio equipo de Bolonia denunció que el ruido externo estaba perjudicando a Hamilton.

Pero Barrichello tiene claro que la pasión italiana no se puede cambiar y que debe convivir con ella: "Sabes que vienes aquí, que vives aquí en Italia. Hay mucha emoción... la emoción es fuego".

Hamilton no ha conseguido ninguna victoria ni ningún podio en todo 2025. Unos resultados que no son dignos de un siete veces campeón del mundo ni tampoco de una escudería histórica.

