Montesinos, sobre la medalla de Ayuso a los EEUU de Trump: "A la dirección nacional del PP esto le incomoda"

Pablo Montesinos analiza en este vídeo el anuncio de Ayuso de que condecorará a los Estados Unidos de Trump, una decisión que, según explica, la dirección nacional del PP no terminaría de ver con buenos ojos.

Ayuso aprovechaba su intervención en un evento MAGA para anunciar que iba a dar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a los Estados Unidos de Donald Trump, mientras celebra "los pasos que está dando en su defensa de la hispanidad".

Desde el PP, pocas personas han apoyado esta condecoración. De hecho, López Miras afirmaba que "sería más feliz con Bad Bunny que con Donald Trump".

Pablo Montesinos considera que "la declaración de Ayuso no tiene un pase" y que el hecho de que hoy los dirigentes del PP fueran a la carrera por los pasillos del Congreso "demuestra que a la dirección nacional del PP esto le incomoda".

Además, recuerda que "no es la primera vez", ya que también ocurrió con la visita de Javier Milei a Madrid y su encuentro con la presidenta madrileña que "el PP no veía claro".

A pesar de ello, Montesinos apunta que "la dirección del PP siempre ha evitado por completo el choque" con Ayuso. El motivo, recuerda, "lo que ha pasado en un pasado reciente" y que él mismo vivió en primera persona.

