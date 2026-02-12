Medallas, premios y actos para engañar a la gente en sus pulsos contra el Gobierno: el juego de Ayuso ya perfeccionado

¿Por qué es importante? La presidenta madrileña ha justificado la medalla de la comunidad a EEUU anunciada este miércoles en Mar-a-Lago afirmando que "no se da a un gobierno, se da a una nación por sus 250 años de independencia", pero todo el mundo pudo ver que en realidad era para Trump en un momento de especial tensión por las detenciones arbitrarias contra los migrantes.

Nueva tomadura de pelo de Isabel Díaz Ayuso. "No se da a un gobierno, se da a una nación por sus 250 años de independencia", ha dicho este jueves la presidenta madrileña justificando la medalla de la comunidad a Estados Unidos (EEUU) anunciada este miércoles y que todo el mundo pudo ver que en realidad era para el presidente estadounidense, Donald Trump. Y decir que no es vacilar a la gente.

Ayuso se ha burlado este jueves también de la oposición al afirmar: "Nosotros defendemos la alegría y ustedes solamente la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados". La alegría de Ayuso parece ser una país que asesina inocentes, que vive en el pánico por las detenciones arbitrarias, con mas de 400.000 detenidos sin orden judicial, con casi 700.000 latinoamericanos deportados y más de mil niños encerrados en centros de detención, incluidos bebés.

Esta alegría es la que, según ella, se merece un premio. Pero luego esconde la mano y dice que no es una medalla a Trump. Esto es una táctica muy de Ayuso que tiene ya perfeccionada: engañar a la cara. Porque le dan igual las posturas oficiales y las posiciones internacionales si puede provocar un debate.

Esto se vio con el país entero clamando contra el genocidio en Gaza y ella concediendo la medalla a la vuelta ciclista en la que participaba Israel. Entonces dijo que lo hacía por lo mal que lo habían pasado los ciclistas con las protestas en la vuelta, y lo hizo después de haberse ido a saludar y hacerse fotos con el equipo israelí.

En plena crisis diplomática con Argentina, después de que Milei hubiese insultado al presidente del Gobierno y después de que España hubiese retirado a su embajadora, Ayuso justificó la medalla a Milei diciendo que era para reconocer los vínculos históricos de Argentina con Madrid.

Es mentira. Usa medallas, premios y actos en sus pulsos contra el Gobierno. Pero también lo hace con los derechos de los ciudadanos. Reformó las leyes LGTBI de la comunidad haciendo desaparecer la autodeterminación de género. Varios de los artículos que aprobó eran inconstitucionales, pero aun así quiso colar que lo hacía para proteger a los menores.

También ha querido hacer creer que no aprueba una ley de igualdad, siendo Madrid la única comunidad que no la tiene, porque dice que la igualdad ya está protegida por la Constitución Española.

Esto es una constante, se le pidió un registro de objetores de conciencia al aborto para poder garantizar que las mujeres pudieran abortar y se negó. La excusa que dio es que estigmatizaba a los médicos, que eran listas negras, y luego ella pidió una lista de objetores a practicar la eutanasia. Una lista que ya existía. Son mentiras para tapar decisiones que solo buscan ponerla a ella constantemente en el foco.

