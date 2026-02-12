Ahora

Nueva ley aprobada por PSOE, PP y Junts

Penas más altas y prohibiciones de acceso: las claves de una ley de multirreincidencia que no cambia los requisitos para las deportaciones

La letra pequeña Entre otros aspectos, se plantean penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan un hurto de menos de 400 euros y hayan sido condenados anteriormente al menos tres veces por delitos similares.

Penas más altas y prohibiciones de acceso: las claves de una ley de multirreincidencia que no cambia los requisitos para las deportaciones
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la lay propuesta por Junts en 2024 para combatir la multirreincidencia. Lo ha hecho con el respaldo del PSOE y el PP a la iniciativa del partido de Carles Puigdemont para, según celebra su portavoz Miriam Nogueras, que delinquir salga más caro. Pero, ¿qué cambia con esta nueva ley de multirreincidencia?

Entre otros aspectos, se plantean penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan un hurto de menos de 400 euros y hayan sido condenados anteriormente al menos tres veces por delitos similares, lo cual busca, sobre todo, erradicar a los carteristas en las grandes ciudades.

También se endurecerán las penas por estafas digitales y se podrá prohibir a los delincuentes acceder a determinados lugares relacionados con sus infracciones previas. Del mismo modo, se penará el robo de teléfonos móviles o dispositivos digitales, además de por el hecho de la sustracción, por el perjuicio a la intimidad y seguridad personal.

No obstante, desde la Policía catalogan estas medidas como "insuficientes", ya que "algunos delitos se quedan fuera y a otros multirreincidentes que se dedican a otra tipología delictiva no les va a afectar".

Otro aspecto que había sido reclamado por Junts era el de poder expulsar del país a los delincuentes que reincidan en varias ocasiones. Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL, asegura al respecto que "habría que analizar cada caso concretamente para ver si procedería la expulsión o no".

Esa competencia, por el momento, reside en la Policía Nacional. A la espera de conocer las enmiendas, desde JUPOL consideran que es un paso hacia delante aunque, por el momento, se queda corto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El viento extremo deja al menos cinco heridos graves en Cataluña, uno en estado crítico, vuelos cancelados y trenes suspendidos
  2. Ábalos y Koldo García piden sin éxito recusar a cinco de los magistrados del Supremo en el caso mascarillas
  3. Alegría tacha de "error" las críticas de Óscar López a Lambán por no hacer oposición al PP y reconoce que el resultado en Aragón "no fue bueno"
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. El 'zar' de la frontera de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota
  6. Gisèle Pelicot rompe su silencio en televisión con su primera entrevista: "Sentí que mi vida se derrumbaba"