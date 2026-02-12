Penas más altas y prohibiciones de acceso: las claves de una ley de multirreincidencia que no cambia los requisitos para las deportaciones

La letra pequeña Entre otros aspectos, se plantean penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan un hurto de menos de 400 euros y hayan sido condenados anteriormente al menos tres veces por delitos similares.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la lay propuesta por Junts en 2024 para combatir la multirreincidencia. Lo ha hecho con el respaldo del PSOE y el PP a la iniciativa del partido de Carles Puigdemont para, según celebra su portavoz Miriam Nogueras, que delinquir salga más caro. Pero, ¿qué cambia con esta nueva ley de multirreincidencia?

Entre otros aspectos, se plantean penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan un hurto de menos de 400 euros y hayan sido condenados anteriormente al menos tres veces por delitos similares, lo cual busca, sobre todo, erradicar a los carteristas en las grandes ciudades.

También se endurecerán las penas por estafas digitales y se podrá prohibir a los delincuentes acceder a determinados lugares relacionados con sus infracciones previas. Del mismo modo, se penará el robo de teléfonos móviles o dispositivos digitales, además de por el hecho de la sustracción, por el perjuicio a la intimidad y seguridad personal.

No obstante, desde la Policía catalogan estas medidas como "insuficientes", ya que "algunos delitos se quedan fuera y a otros multirreincidentes que se dedican a otra tipología delictiva no les va a afectar".

Otro aspecto que había sido reclamado por Junts era el de poder expulsar del país a los delincuentes que reincidan en varias ocasiones. Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL, asegura al respecto que "habría que analizar cada caso concretamente para ver si procedería la expulsión o no".

Esa competencia, por el momento, reside en la Policía Nacional. A la espera de conocer las enmiendas, desde JUPOL consideran que es un paso hacia delante aunque, por el momento, se queda corto.

