El fuerte viento obliga a suspender temporalmente el servicio de trenes en Barcelona para revisar las líneas

Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en Rodalies en toda Cataluña

El contexto Varias líneas han quedado interrumpidas por incidencias causadas por el fuerte viento. La caída de un árbol sobre la catenaria ha suspendido la circulación entre Tudela Veguín y Peña Rubia.

Adif ha anunciado en la mañana de este jueves que el servicio comercial ferroviario en el ámbito de Barcelona se ha retomado una vez se han reconocido todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura por la alerta de fuertes rachas de viento.

Adif ha precisado, minutos antes de las 7:00 horas, que esta alerta afecta exclusivamente a los trenes de Rodalies, Media distancia y Larga distancia, pero no a la línea de Alta Velocidad. Media hora más tarde, el organismo ha anunciado que se ha restablecido la circulación "una vez explorada la infraestructura".

"El servicio ferroviario en Cataluña está operativo. Sólo algunos puntos en algunas líneas están cortados por caídas de árboles sobre las vías. Como medida preventiva por el temporal de viento, se establece una limitación temporal de velocidad a 80km/h", trasladan desde Adif.

Además, Renfe ha decidido suspender los trenes lanzadora que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento. Los tramos afectados por la suspensión de los trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera. También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.

Renfe ha señalado que se han tomado estas medidas después de que esta madrugada se hayan hecho marchas exploratorias en la red ferroviaria para comprobar si existían afectaciones a causa de las fuertes rachas de viento que se están produciendo en Cataluña.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció este miércoles que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento. Ante las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat para hacer frente al episodio de vendavales con riesgo extremo en toda Cataluña a partir de la pasada medianoche, FGC informó de que adecuará el servicio de trenes y el de las explotaciones turísticas que gestiona, como algunas estaciones de esquí, que permanecerán cerradas durante todo el día.

Nils trae rachas muy fuertes de viento

Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para este jueves ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo del día, la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar precipitaciones en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. Se prevén probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sureste y en Pirineos.

Nevará en montañas del norte, con una cota de nieve en torno a 1.300/1.600 metros, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1.600/1.800 metros. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el noreste de Cataluña.

Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte. Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo y más moderado en general en el interior.

Y el viernes llega Oriana

Una nueva borrasca "con gran impacto" nombrada Oriana traerá este viernes y el sábado rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. Así lo ha comunicado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red X.

Este nuevo fenómeno "puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", según señala la Aemet. La actual borrasca Nils extendió la inestabilidad en España con más lluvia, viento y temporal marítimo este miércoles, cuando más de 3.300 personas siguieron evacuadas en áreas de Andalucía y en el noroeste se activaron alertas por riesgo de desbordamiento de ríos.

El fenómeno extremo que tomó el relevo de la anterior borrasca, Marta, dejó huella en todo el territorio peninsular español y en las Islas Baleares. Las previsiones, además, anticipan que el temporal provocará este jueves en la zona norte y noroeste olas de hasta 10 metros en los litorales por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

