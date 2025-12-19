Lío con el nuevo reglamento de la F1: Honda y Ferrari denuncian posibles trampas de Mercedes y Red Bull

Según ha informado 'Motorsport', estos dos motoristas habrían encontrado una laguna en el reglamento que les haría ganar hasta tres décimas por vuelta.

Los motores serán fundamentales en la nueva Fórmula 1 que está a punto de arrancar en 2026. El equipo que posea la mejor unidad de potencia estará arriba. Sin ninguna duda. Por eso ya han empezado las primeras denuncias entre motoristas por supuestas trampas en el reglamento.

Según ha informado 'Motorsport Magazin' este viernes Honda, Ferrari y Audi han presentado una queja formal ante la FIA.

El motivo, según denuncian, son unas trampas que Mercedes y Red Bull, con el motor Ford, estarían haciendo.

Ese truco, relacionado con la "compresión geométrica de los motores, les haría ganar hasta 15CVs y tres décimas por vuelta.

Queda por ver si la FIA acepta esta petición de los motoristas e impide que Mercedes y Red Bull continúen con este desarrollo.

Ford parecía débil, pero...

Nadie colocaba a los motores Ford, fabricados por Red Bull, candidatos para 2026. Se decía que podían quedarse atrás. Pero estas nuevas informaciones podrían provocar que Max Verstappen volviera a estar metido de lleno en la lucha por su quinto título mundial de la Fórmula 1.