Ábalos y Koldo García comparecen en el Supremo para tratar las nulidades que piden sus defensas antes de su juicio

¿Por qué es importante? Será la primera vez que Ábalos y Koldo García salgan de la cárcel desde que entrasen en Soto del Real el pasado 27 de noviembre. Aldama, que ha reconocido los delitos de los que se le acusa, también comparecerá este jueves.

El Tribunal Supremo celebra una audiencia preliminar para abordar las nulidades planteadas por las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes están en prisión preventiva por contratos de mascarillas durante la pandemia. Ambos, junto al empresario Víctor de Aldama, asistirán a la audiencia, a pesar de las solicitudes para seguirla por videoconferencia. Las defensas buscan trasladar el juicio a la Audiencia Nacional, argumentando la pérdida de aforamiento de Ábalos. La Fiscalía solicita 24 años para Ábalos y 19 y medio para Koldo, mientras que Aldama podría enfrentar 7 años por colaborar. El tribunal ha sufrido cambios, con la salida de Ana María Ferrer y la entrada de Vicente Magro.

El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García como paso previo al juicio contra ellos por los contratos de mascarillas durante la pandemia, que buscan que se celebre en la Audiencia Nacional.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, estarán en la audiencia por orden del tribunal, pese a que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud. Junto a ellos estará el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, una vista en la que no está prevista que ninguno de ellos intervenga salvo que haya conformidad, escenario que no se puede descartar para ninguno de los acusados.

La audiencia preliminar es una vista muy técnica, anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, entre otras, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, nulidad de actuaciones, y posibles conformidades.

Las defensas de Ábalos y Koldo ya han pedido al Supremo que envíe el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional al considerar que ya no es competente para juzgarle tras la renuncia del exministro como diputado y su pérdida de aforamiento, pese al acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, que dejó zanjado que una vez que se dicta la apertura de juicio oral, la competencia queda fijada aunque el parlamentario dimita después.

Tras la audiencia, los magistrados disponen de diez días hábiles para resolver estas cuestiones. En caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, que es el escenario más previsible, se fijará la fecha del juicio, que todo apunta será para abril.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para Aldama solicitan 7 años, por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

Este miércoles supimos a través de una providencia del Supremo que habrá un cambio en el tribunal que juzgará a Ábalos y Koldo. Saldrá una progresista (Ana María Ferrer García) por baja médica y entrará un conservador (Vicente Magro Servet). Así, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Javier Hernández y el propio Magro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.