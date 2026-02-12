Ahora

Una situación poco habitual

PSOE y PP se unen en el Congreso para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia

¿Por qué es importante? La ley trae cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Claves de la Ley de multirreincidencia aprobada en el Congreso: más castigo a hurtos leves y cárcel por robo de móviles
El Congreso de los Diputados da luz verde a una ley que comenzó a tramitarse en 2024 por parte de Junts para combatir la multirreincidencia y que ha contado con una amplia mayoría de la Cámara Baja, contando incluso con el respaldo de PSOE y PP. La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.

Esta votación se interpreta como un gesto del Gobierno y del PSOE hacia la formación de Carles Puigdemont después de que anunciasen el pasado mes de noviembre su "ruptura" con el Gobierno. Fuentes del Gobierno reconocen a laSexta que esta votación "facilita" la relación con Junts pero matizan que "no significa nada", asegurando que "no ha habido negociación".

Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado de la ley, mostrando la división del Gobierno de coalición en esta materia. Por su parte, ERC y Coalición Canaria se han abstenido en la votación.

El Ejecutivo también introdujo la regularización masiva de migrantes como gesto hacia Podemos, una medida que abrió la puerta a que la formación morada diese un eventual apoyo a la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña.

El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

