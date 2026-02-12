PSOE y PP se unen en el Congreso para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia

¿Por qué es importante? La ley trae cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una ley impulsada por Junts en 2024 para combatir la multirreincidencia, con un amplio respaldo, incluyendo PSOE y PP. La Comisión de Justicia ya había aprobado el texto en diciembre con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo. Esta votación se ve como un gesto del Gobierno hacia Carles Puigdemont tras su "ruptura" con el Ejecutivo. Sumar, Bildu y Podemos han mostrado división en el Gobierno de coalición. El Ejecutivo también introdujo la regularización masiva de migrantes como gesto hacia Podemos. La ley incluye cambios como penas de hasta tres años por robo de móviles y endurecimiento en delitos de estafa.

El Congreso de los Diputados da luz verde a una ley que comenzó a tramitarse en 2024 por parte de Junts para combatir la multirreincidencia y que ha contado con una amplia mayoría de la Cámara Baja, contando incluso con el respaldo de PSOE y PP. La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.

Esta votación se interpreta como un gesto del Gobierno y del PSOE hacia la formación de Carles Puigdemont después de que anunciasen el pasado mes de noviembre su "ruptura" con el Gobierno. Fuentes del Gobierno reconocen a laSexta que esta votación "facilita" la relación con Junts pero matizan que "no significa nada", asegurando que "no ha habido negociación".

Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado de la ley, mostrando la división del Gobierno de coalición en esta materia. Por su parte, ERC y Coalición Canaria se han abstenido en la votación.

El Ejecutivo también introdujo la regularización masiva de migrantes como gesto hacia Podemos, una medida que abrió la puerta a que la formación morada diese un eventual apoyo a la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña.

El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.