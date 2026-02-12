Ahora

Arranca en septiembre

Difícil sorteo para España en la Nations League

Croacia, Inglaterra y República Checa serán los rivales del conjunto de Luis de la Fuente.

Trofeo de la Nations LeagueTrofeo de la Nations Leaguegetty

Complicado sorteo para la selección española en la quinta edición de la Nations League. La 'Roja' ha quedado encuadrada en el grupo A3 con Croacia, Inglaterra y República Checa.

Los partidos de la liguilla se disputarán entre septiembre y noviembre y los de Luis de al Fuente deberán ocupar una de las dos primeras plazas del grupo para tener acceso a los cuartos de final del torneo.

Estos se disputarán en marzo de 2027 con la Final Four en junio. Eso sí, la sede y las fechas definitivas aún se desconocen.

Hasta la fecha, España ha disputado tres de las cuatro finales de una Liga de las Naciones cuyo vigente campeón es Portugal.

Grupos de la Nations League

  • A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.
  • A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.
  • A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.
  • A4: Portugal, Noruega, Dinamarca y Gales.

