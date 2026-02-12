Ahora

Hay un detenido

Una mujer de 38 años escapa tras estar dos años retenida en Murcia sufriendo violaciones y torturas de todo tipo

Los detalles La víctima logró huir aprovechando un descuido de su captor. Con una escalera, saltó la valla del jardín y se dirigió a un centro sanitario.

Localizada una mujer tras estar dos años retenida en Murcia
Una mujer ha escapado de su cautiverio en Murcia después de permanecer dos años retenida. De 38 años, en todo ese tiempo ha sufrido violaciones y torturas de todo tipo, hasta que al final ha logrado huir de donde permanecía presa. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años como presunto responsable.

En un descuido de su captor, la mujer aprovechó y usó una escalera que había en el jardín para saltar la valla. Una vez fuera pudo llegar a un centro sanitario.

En el lugar se constató que presentaba una brecha en la cabeza, la pérdida de varios dientes, ceguera en un ojo y una gran cantidad de hematomas.

En su testimonio, la mujer ha relatado que fue víctima de agresiones físicas continuadas, de torturas y de violaciones. Ha afirmado que la ataban a una camilla, que la golpeaban y que, en algunas ocasiones, la encerraban desnuda en un baño sin calefacción.

Según 'La Verdad', citando fuentes cercanas al caso, la víctima estuvo encerrada en una vivienda de la pedanía de San José de la Vega. En su interior, y en el marco de la investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, se hallaron armas blancas, de fuego y estupefacientes.

Además de al detenido, un hombre de 50 años, se ha arrestado a otros dos vecinos por presunta omisión de denuncia. Según parece tenían conocimiento de la situación de la mujer.

El caso se investiga como violencia de género, debido a que el detenido pensaba que mantenía una relación con la víctima. Según el citado medio, que hace mención a fuentes cercanas, no existía nada como tal entre ambos.

El hombre está acusado de detención ilegal, agresión sexual y malos tratos continuados; la víctima, por su marte, está bajo protección y asistencia.

