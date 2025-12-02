Algo ha cambiado en Aston Martin desde que Adrian Newey es jefe: "Todo el mundo escucha..."

Mike Krack, uno de los hombres importantes de Aston Martin, dice que Adrian ha estado "muy involucrado" y "muy entusiasta" como jefe.

Por primera vez en el muro de Aston Martin el que ejerció de jefe fue Adrian Newey. Asumió el mando en el Gran Premio de Qatar y eso ha reactivado al equipo. Es lo que ha dicho Mike Krack, uno de los hombres fuertes de la organización, que hasta ahora ha ejercido de jefe de estrategia.

Dice Krack, en palabras que recoge 'Motor.es', habla del trabajo del gran ingeniero: "Desearía que viniera a Abu Dhabi. Ha estado muy involucrado, muy entusiasta, muy interesado, muy apasionado, muy colaborativo, intentando mover las cosas hacia la dirección correcta. Fue muy bueno, porque cuando pulsa el botón para hablar, todo el mundo escucha, y eso es muy bueno".

"Hay tanta experiencia, tanto conocimiento que, como equipo joven, podemos aprender en todo. Sabe de ingeniería, de diseño, pilota coches… sería estúpido si no fuéramos abiertos con eso", expresa Krack después de otro fin de semana en el que Fernando Alonso volvió a salvar los muebles para el equipo.

Preguntado por la nueva organización, Mike no está demasiado preocupado por los cambios: "No me preocupo por la organización. Me preocupo por Abu Dhabi y cómo obtener el máximo de esa carrera".

"Ese es mi foco ahora y no me interesa nada de la organización. Soy responsable de carrera, no soy responsable de la organización, así que soy la persona equivocada para preguntarle", sentencia el jefe de estrategia del equipo verde. Podría cambiar de puesto en las próximas semanas.