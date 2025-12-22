El jefazo de Aston Martin pide "paciencia" para 2026: "Primero hay que organizar..."

Lawrence Stroll, el dueño de Aston Martin, dice que el primer reto de la escudería será "organizar todo y lograr que todo salga bien".

Aston Martin aspira a ganar con las nuevas normas de la Fórmula 1. La llegada del motor Honda y el diseño de Adrian Newey quieren aupar a Fernando Alonso. Pero Lawrence Stroll, el gran jefe, ha pedido "paciencia". Cree que primero tienen que encajar todas las piezas en la escudería.

Así lo dice en declaraciones que publica 'Last Word on Sports': "Primero fue organizar las instalaciones, y lo más importante fue formar el equipo. Obviamente, conseguir que Adrian Newey se uniera fue monumental... está con nosotros desde principios de marzo. Contamos con Andy Cowell, Enrico Cardile y cientos de personas más".

Sobre los motores Honda, celebra Stroll que se conviertan en "equipo oficial": "Tenemos a Honda como socio de motor. Ser un equipo oficial por primera vez en nuestra vida es una experiencia completamente diferente"

"Todo el equipo se está preparando y esperamos con ilusión un gran cambio en las normas y reglamentos el próximo año. El mayor reto ahora es organizarlo todo y lograr que todo salga bien", apunta el padre de Lance Stroll.

Pero insiste en la "paciencia". "Estoy bastante seguro de que así será, pero hay que tener paciencia".

Fernando Alonso quiere ganar ya, con las nuevas normas. Sabe que 2026 puede ser su última oportunidad. Pero en el equipo mandan un mensaje de tranquilidad, de acoplar todas las piezas antes de buscar el ansiado título de la Fórmula 1.