Max Verstappen completó en Mónaco uno de los fines de semana más discretos que se le recuerdan en los últimos años de la Fórmula 1. Fue sexto, incapaz de adelantar a George Russell en el tramo final a pesar de portar unos neumáticos mucho más frescos.

Y es que Red Bull está en problemas. Jos Verstappen, su padre, cree que su dominio ha terminado. Y Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, ha desvelado el verdadero problema que tiene el equipo desde Miami, donde Lando Norris les arrebató la victoria.

No existe correlación entre el simulador y la pista. Algo muy preocupante para un equipo: "Comenzamos la temporada pensando que arrasaríamos de nuevo. Pero llegó la primera desilusión en Australia... pero el problema de fondo no son los circuitos sino el hecho de que la correlación entre el simulador y la pista no funciona".

"En el simulador, pasamos sobre los pianos sin problema, pero en la pista, como dice Max, el coche salta como un canguro. Este es el problema", dice Marko en declaraciones que recoge 'SoyMotor'.

Y sobre todo se complica el mundial de constructores. Porque Red Bull está sólo a 24 puntos con Charles Leclerc y Carlos Sainz.

También hay peligro, aunque menos, en el mundial de pilotos. Leclerc está a 31 puntos. Canadá podría ser la confirmación de que Red Bull ya no es tan dominante como en el pasado.