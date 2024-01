Lewis Hamilton da nuevas pistas sobre su futuro después de la incertidumbre alrededor de su renovación durante el curso pasado. El siete veces campeón del mundo iniciará su temporada número 18 en Fórmula 1. Sin embargo, su presencia de cara al futuro no está del todo asegurada.

Hasta día de hoy, el británico tiene contrato con Mercedes hasta 2025. Más allá de esa fecha, se desconoce si el piloto de Mercedes tiene pensado continuar en el Gran Circo de cara al cambio de reglamento de 2026.

Su objetivo sigue siendo el mismo desde que debutó en la máxima categoría del motor en 2007; ser competitivo. Tras dos temporadas en las que Red Bull ha dominado por completo la categoría, se desconoce si algún equipo será capaz de plantar cara a los austríacos, algo clave para la continuidad del británico.

Otro de los condicionantes de la marcha o no de Lewis Hamilton es el récord de los ocho títulos mundiales. Después de igualar la cifra de siete campeonatos de Michael Schumacher, el piloto de Mercedes se quedó a una vuelta en 2021 de convertirse en el piloto con más mundiales en la categoría: "Nunca dije que un octavo título sería el punto final. Y lo que sigue a pilotar en la Fórmula 1, no lo sé".

"No siento necesariamente en mí el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 durante más tiempo, pero como he dicho antes, nunca digas nunca. No puedo imaginarme dejar de pilotar y seguir en un box en alguna parte. De hecho, probablemente entonces pensaría que podría añadir otro año", confesó Lewis Hamilton en una entrevista con 'Formule1.nl'.

El británico concluyó señalando que "probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si todavía querría volver". De decidirse por esta estrategia, no sería el primero en llevarla a cabo. Pilotos de la talla de Fernando Alonso o Michael Schumacher ya se fueron una vez para regresar unos años después. El asturiano sigue en pista a día de hoy, por lo que podría ser una referencia de cara al futuro de Lewis Hamilton.