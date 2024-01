Lewis Hamilton lleva 778 días sin ganar una carrera, concretamente desde el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021. Desde aquella temporada, Mercedes perdió el dominio ante Red Bull, que en 2022 y 2023 consiguieron imponerse tanto en el mundial de pilotos como en el de escuderías.

En las últimas semanas, ha ido creciendo la sensación de confianza dentro de Mercedes. Se cree que el coche que presentarán para la próxima temporada, ha conseguido solucionar algunos de los problemas que traía con el cambio de reglamento de la temporada 2022.

Por otro lado, han sido muchos los que han cuestionado si el rendimiento de Lewis Hamilton estará a la altura del monoplaza. Después de que se extendieran rumores de la presunta retirada del piloto inglés tras perder el título con Max Verstappen en la última carrera de la temporada de 2021, se comenzó a poner en duda la ambición del británico por volver a ganar carreras.

El director técnico de Mercedes, James Allison, no tiene dudas de que Lewis Hamilton estará preparado para la pelea que se avecina la próxima temporada. "Creo que sería difícil encontrar un piloto en cualquier lugar de la parrilla que no estuviera motivado. En el caso de Lewis, es simplemente una parte fundamental de quién es, por lo que no hay duda sobre su motivación para volver a ganar", ha declarado James Allison a 'Autosport'.

Sin embargo, el director técnico de Mercedes ha recalcado que no todo está en las manos de Hamilton: "Que pueda o no hacerlo dependerá mucho más del equipo que le hayamos proporcionado que de sus propias manos. Siempre ha tenido esa habilidad allí".

James Allison ha expresado que durante el invierno la responsabilidad recae en la fábrica y en el equipo, ya que son ellos los encargados de brindarles un buen coche a sus pilotos. A pesar de ello, Allison ha recalcado que cuando el coche esté terminado, los encargados de mejorarlo son principalmente George Russell y Lewis Hamilton.

"Una vez que el monoplaza esté en marcha, el coche nos hablará, los que hacen de intérprete son los pilotos, entonces sus voces empiezan a tener mucho más peso. El invierno no es una parte del año en la que puedan tener más que un papel de observación", ha concluido James.