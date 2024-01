Lewis Hamilton es, junto a Michael Schumacher, el piloto más laureado en la Fórmula 1. Llegó como 'rookie' a McLaren con 22 años y tuvo como compañero de escudería al bicampeón del mundo Fernando Alonso. Hamilton sorprendió a todo el mundo aquella temporada consiguiendo dos victorias y nueve podios en sus primeras diez carreras.

A pesar de estos grandes resultados con McLaren en 2007, hubo un tiempo en el que la relación entre Hamilton y McLaren se deterioró. En 2004, Anthony Hamilton, padre y agente de Lewis en aquel momento, hizo una petición a los de Woking para que Lewis diera el salto a la GP2 en 2005.

El equipo McLaren estaba interesado en que el británico se mantuviera en GP3 una temporada más después de no haber obtenido muy buenos resultados aquel año y eso fue lo que provocó que Anthony buscara otras opciones diferentes al equipo inglés.

Anthony llamó a la puerta de Williams, equipo que venía de ser subcampeón del mundo en 2002 y 2003. En aquel momento, Patrick Head ocupaba un puesto de directivo en Williams y reveló que las negociaciones entre los Hamilton y Williams no fueron fructíferas por el que era el socio del equipo británico en aquel momento, BMW.

En una entrevista para 'RacingNews365.com' Patrick Head declaró lo siguiente: "Me llamaron y me dijeron: '¿Podemos ir a tu casa?' Llegaron y me dijeron: 'Ron Dennis nos ha dejado'. Nosotros estábamos con BMW en ese momento y creo que Frank Williams llamó a Mario Theissen y le dijo: 'Mira, este chico parece que va a ser muy bueno', y entonces vino a vernos para ver si le ayudábamos".

Sin embargo, BMW se negó a ayudar económicamente al piloto británico, que en ese momento no era más que una joven promesa sin garantías de éxito: "Creo que Mario dijo que no estábamos dispuestos a proporcionar financiación y ayudarle económicamente, que no estábamos en una posición financiera que nos permitiese pagar sus carreras en las categorías junior".

Después del rechazo de Williams, los Hamilton regresaron a las puertas de McLaren para volver a unir lazos. Hamilton tuvo que disputar un año más de GP3 tal y como Ron Dennis quería, y a diferencia del año anterior, ganó la temporada de 2005 casi duplicando los puntos del segundo clasificado. En 2006 también ganó el título en la GP2 y en 2007 logró por fin dar el salto a la Fórmula 1.