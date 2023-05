Qué imagen. Qué fotografía. Qué secuencia. Qué momento fue ver a Sergio Pérez, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz pasar por entrevistas. Caminar juntos por el asfalto. Disfrutar tras ser los mejores de la clasificación del GP de Miami. Y es que sí, la F1, competición de gran tradición anglosajona, ahora habla español. Ahora habla cada vez más español.

Los tres, mexicano, asturiano y madrileño, pusieron el acento latino en Miami. Pusieron el espectáculo en una prueba, en un fin de semana, que en su segunda vez en el Mundial vivió algo jamás visto antes en el campeonato. Porque nunca se había dado el caso de ver, tras una clasificación, a tres hispano hablantes en las ceremonias posteriores de un sábado.

Sergio Pérez se llevó la pole. Lo hizo poniendo continuación a su gran actuación en Azerbaiyán. El mexicano se está postulando como candidato a ganar el Mundial, a pesar de compartir equipo con Max Verstappen. De momento, tras cuatro carreras, Australia está marcando la diferencia entre los Red Bull.

Verstappen y Leclerc, doblete de errores

El neerlandés cometió no uno sino dos errores consecutivos en la que iba a ser su primera vuelta en Q3. No la completó, y eso hizo que la bandera amarilla, posteriormente roja, que salió tras el accidente de Charles Leclerc hiciera que no pudiera marcar ni un solo crono. Noveno. Su compañero, primero.

La diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll fue mayor. Porque el canadiense no pasó de Q1 mientras que el asturiano, siempre fiable, ponía al Aston Martin en Q3. En el momento de la verdad, como siempre, cero fallos.

Con neumático blando usado, mejor que otros con gomas nuevas. Es la segunda primera línea del asturiano, pero en Jeddah la logró por la sanción a Charles Leclerc.

El monegasco fue clave para el desenlace de la clasificación. Porque después de los Libres 2 volvió a cometer otro error en el mismo sitio para que la sesión acabase a falta de 1:36. Él sí marcó vuelta, pero insuficiente para batir a Carlos Sainz. El madrileño, tercero. Es la primera vez que lo logra en este 2023.

Y en Bélgica...

Similar, más o menos, será la parrilla a la vista en el GP de Bélgica de 2022. En Spa, lugar para cumplir sanciones, no fueron pocos los que penalizaron. Verstappen logró la pole, por delante de Carlos Sainz y de Sergio Pérez. Fernando Alonso fue sexto, tras Charles Leclerc y Esteban Ocon. Max, el monegasco y el galo penalizaron, y la línea de salida fue Sainz, Pérez y Alonso.

Es, por tanto, la primera vez que en la ceremonia después de una clasificacón se habla tanto español... y viendo cómo van tanto Pérez como Sainz y Alonso podría no ser la única.