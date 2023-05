Desastre absoluto. Es el resumen de la clasificación de Lance Stroll en el Gran Premio de Miami. El piloto canadiense saldrá desde la decimoctava posición tras no lograr superar la Q1.

Pero lo más dramático no es el hecho de no superar el primer corte, sino el motivo que lo ha provocado. Aston Martin quiso que sus dos pilotos se ahorrasen un juego de neumáticos para igualar la estrategia de Red Bull y Ferrari. Sin embargo, no tuvieron en cuenta la mejora de la pista, y el canadiense acabó siendo superado por los dos Alpine en el último momento.

Cuando en el muro de Aston Martin se percataron del error, Stroll no tenía tiempo para cambiar las ruedas, por lo que estaba condenado a la eliminación.

Fernando Alonso también sufrió hasta el último momento

La situación se repitió con Fernando Alonso, aunque con un desenlace feliz. El piloto asturiano calcó la estrategia de su compañero de equipo, aunque logró una vuelta medio segundo más rápida que le sirvió para lograr el duodécimo mejor tiempo y pasar a la Q2, aunque no se libró de sufrir.