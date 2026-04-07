Salvaje crítica al "fracaso" de Aston Martin: "Fernando Alonso parece un piloto de pruebas"

El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer ha analizado la "grave situación" que atraviesa el equipo de Silverstone: "No parece que vaya a ser una solución rápida".

Que terminar el Gran Premio de Japón fuera un éxito para un bicampeón de Fórmula 1 como Fernando Alonso es el fiel reflejo de que Aston Martin ha tocado fondo.

La nueva normativa, el fichaje de Newey, Honda como proveedor de motores, la nueva fábrica, el novedoso túnel de viento, la inversión de Stroll y Aramco… y, por el momento, nada funciona en el equipo verde.

Esta situación ha conllevado muchas críticas a los de Silverstone, pero pocas tan duras como la de Jolyon Palmer.

El expiloto de F1 la define como "uno de los mayores fracasos de la historia el que estamos presenciando".

"Fueron lentísimos en Japón. Obviamente, están solucionando problemas, ¿no? Han tenido que hacer concesiones sólo para que el coche pueda terminar la carrera. La situación es grave", ha explicado en declaraciones que publica 'Marca'.

"Aston Martin solo puede terminar una carrera si va con muy poca potencia para intentar conseguir algo de manejabilidad y fiabilidad, y sólo han logrado que un coche llegue al final después de tres Grandes Premios. Es terrible", ha añadido.

Sus palabras sobre la situación en la que queda Alonso son dramáticas: "Estamos como en 2002 con Fernando. Es piloto de pruebas por primera vez en muchos años. Eso es ahora mismo Aston Martin. Es una verdadera lástima que no sean competitivos".

"En Suzuka, Fernando terminó detrás de un Cadillac. Están muy lejos. No hay nada en juego para él ni para Stroll. Cada fin de semana, se presentan, dan vueltas en círculos y reportan un balance. A estas alturas, ya ni siquiera importa. Gran parte del trabajo está claramente del lado de Honda y no parece que vaya a ser una solución rápida", ha zanjado.