Gran rajada de Alonso tras la debacle en la clasificación de Singapur: "No puedo hacer más"

El asturiano cayó a las primeras de cambio en la 'quali' y se resigna a la realidad de un motor Honda al que pide que lo cambien para la carrera del domingo.

La sesión de sprint y clasificación en Singapur fue de pesadilla para Aston Martin. Lo que iba a ser un fin de semana para luchar por la 'Q3' se ha tornado en otra cita de la temporada más de frustraciones. Fernando Alonso cayó en 'Q1' y apunta a salir desde el fondo de la parrilla por cambiar motor.

La unidad de potencia de Honda está en las últimas y está siendo un quebradero de cabeza para el asturiano: "Tuvimos problemas todo el día con el motor. Perdemos mucho tiempo en la salida de las curvas y tenemos que ver si el turbo está bien o si tenemos que cambiarlo y empezar desde el fondo de la parrilla".

"Solo me puedo comparar con mi compañero, y estaba extrayendo el máximo del coche. No puedo hacer mucho más", afirma el bicampeón quien tuvo una pequeña pasada de frena en la última oportunidad de la 'Q1'. El español se quedó a poco más de media décima del corte, pero no cree que eso haya influido.

"Si alguien piensa que por un bloqueo, que es media décima, me he quedado fuera, es porque no han visto el 99% de la vuelta. He dado el máximo y ha sido una vuelta fuerte. Seguimos teniendo problemas y preocupaciones con el motor", sentencia el '14' en declaraciones recogidas por 'As'.

No confirma si la escudería ha decidido cambiar el motor, aunque prácticamente lo da por hecho: "He quedado 7 décimas por delante de mi compañero. Deberíamos estar mucho más atrás, 19 o 20. Probablemente mañana saldré desde atrás".

Por último, Fernando es realista con las posibilidades de puntuar mañana. Ni con una carrera semejante a la que se vivió en el loco GP de Baréin celebrado en Malasia: "Pocas esperanzas para mañana, la carrera tiene que ser realmente caótica".

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