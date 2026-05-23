El gesto de enfado de Fernando Alonso con 'Checo' Pérez en la clasificación de Canadá

Al asturiano le molestó que el mexicano le estorbara cuando se encontraba en vuelta durante la 'Q1'. Fernando dejó evidencias de su enfado con un gesto.

Fernando Alonso ha vuelto a vivir una pesadilla pilotando el Aston Martin. La clasificación para la carrera del Gran Premio de Canadá ha vuelto a dejar en evidencia el rendimiento de un coche que ayuda muy poco a Fernando.

Viendo la clasificación al 'sprint', podía dar la sensación de que el asturiano tendría alguna de opción de meterse en 'Q2'. Además, el asturiano vio como 'Checo' Pérez ocupaba un espacio que le molestó cuando estaba en vuelta. Fernando expresó su evidente enfado con el mexicano levantando la mano.

Sin embargo, la velocidad del Aston volvió a ser insuficiente para salir de las posiciones de las últimas posiciones de la tabla. Alonso saldrá desde la decimoctava posición en una carrera en la que, de nuevo, el objetivo será terminar.